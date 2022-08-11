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Украинцев предупредили о грозе: где ожидать непогоду

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Четверг 11 августа 2022 13:15
Украинцев предупредили о грозе: где ожидать непогоду Фото: в большинстве областей сегодня ожидается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 11 августа, в Украине ожидается непогода. Украинцев предупредили о грозах в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

Грозы прогнозируются в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. При этом синоптики объявили первый уровень опасности.

Кроме того, с 11 по 13 августа в Херсонской, Одесской, Донецкой областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета.

Кроме того, сегодня в некоторых областях ожидается понижение температуры до +22 градусов.

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