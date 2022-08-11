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Українців попередили про грозу: де очікувати негоду

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Четвер 11 серпня 2022 13:15
Українців попередили про грозу: де очікувати негоду Фото: у більшості областей сьогодні очікується гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 11 серпня, в Україні очікується негода. Українців попередили про грози в ряді областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram.

Грози прогнозуються в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Крім того, з 11 по 13 серпня в Херсонській, Одеській, Донецькій областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа.

Крім того, сьогодні у деяких областях очікується зниження температури до + 22 градусів.

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