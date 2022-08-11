Українців попередили про грозу: де очікувати негоду
Фото: у більшості областей сьогодні очікується гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 11 серпня, в Україні очікується негода. Українців попередили про грози в ряді областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram.
Грози прогнозуються в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Крім того, з 11 по 13 серпня в Херсонській, Одеській, Донецькій областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа.
Крім того, сьогодні у деяких областях очікується зниження температури до + 22 градусів.