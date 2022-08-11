Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня

Дожди с грозами накроют почти всю территорию Украины в четверг, 11 августа. При этом в некоторых областях ожидается понижение температуры до +22 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украины пройдут грозовые дожди. Возможны шквалы, а в некоторых регионах - град.

Сухо будет только в Днепропетровской и Луганской областях. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +13 +16, днем +23 +26 градусов;

на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +22 + 25;

в восточных областях ночью +19 +21, днем +30 +32 градуса;

на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +28 +32;

в центральных областях ночью +13 +17, днем +25 +30 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируется грозовой дождь. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем +24 +26 градусов.