UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев предупредили о грозе: где ожидать непогоду

Фото: украинцев предупредили о грозе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине завтра, 4 августа, ожидается непогода. Украинцев предупредили о грозах в ряде областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Грозы ожидаются на Левобережье, а именно в:

  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Луганской области;
  • Донецкой области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Херсонской области.

"Внимание! 4 августа на Левобережье грозы (І уровень опасности, желтый)", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно ученые дали прогноз по магнитным бурям в августе 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина