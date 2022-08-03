Украинцев предупредили о грозе: где ожидать непогоду

В Украине завтра, 4 августа, ожидается непогода. Украинцев предупредили о грозах в ряде областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Грозы ожидаются на Левобережье, а именно в:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно ученые дали прогноз по магнитным бурям в августе 2022 года.

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