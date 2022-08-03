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Українців попередили про грозу: де очікувати негоду

Фото: українців попередили про грозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні завтра, 4 серпня, очікується негода. Українців попередили про грози в низці областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Грози очікуються на Лівобережжі, а саме в:

  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Луганській області;
  • Донецькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Херсонській області.

"Увага! 4 серпня на Лівобережжі грози (І рівень небезпечності, жовтий)", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно вчені дали прогноз по магнітних бурях в серпні 2022 року.

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