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Украинцев предупредили о грозе, граде и шквалах: где ждать непогоды

Автор: Сергей Пышкин

ДСНС предупреждает украинцев о первом уровене опасности из-за непогоды на территории Украины 13 июля. Ожидается ливень, шквал и смещение грунтов в горных районах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу органа.

Известно, что на территории южной, северной и западной части Украины ожидаются местами град и шквал 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

"На отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), В верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - отмечает пресс-служба .

В частности, в результате ливня возможно формирование склонового и местного стока, а в горных районах стоит остерегаться селевых потоков и оползней.

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