Українців попередили про грозу, град та шквали: де чекати негоди

ДСНС попереджає українців про перший рівень небезпечності через негоду на території України 13 липня. Очікується злива, шквал та зсув ґрунтів в гірських районах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу органу.
Відомо, що на території південної, північної та західної частини України очікуються місцями град та шквал 15-20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.
"На окремих гірських притоках Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), у верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується підйом рівнів води на 0,2-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків", - відзначає пресслужба.
Зокрема, внаслідок зливи можливе формування схилового й місцевого стоку, а в гірських районах варто остерігатися селевих потоків та зсувів ґрунту.