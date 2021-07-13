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Українців попередили про грозу, град та шквали: де чекати негоди

Автор: Сергій Пишкін

ДСНС попереджає українців про перший рівень небезпечності через негоду на території України 13 липня. Очікується злива, шквал та зсув ґрунтів в гірських районах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу органу.

Відомо, що на території південної, північної та західної частини України очікуються місцями град та шквал 15-20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.

"На окремих гірських притоках Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), у верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується підйом рівнів води на 0,2-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків", - відзначає пресслужба.

Зокрема, внаслідок зливи можливе формування схилового й місцевого стоку, а в гірських районах варто остерігатися селевих потоків та зсувів ґрунту.

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