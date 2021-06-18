Українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на вихідних

У ці довгі вихідні 19-21 червня у більшості північних, західних та східних областей очікується надзвичайний рівень загрози виникнення пожеж. Така ситуація виникне через температурні показники.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

В перші хвилини загорання велику роль відіграє використання первинних засобів гасіння до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів. Зокрема, переносні вогнегасники (порошкові, вуглекислотні, водопінні) використовують згідно з інструкцією, наведеною у вигляді малюнків і тексту на корпусі вогнегасників.

У разі виникнення пожеж рятувальники закликають одразу повідомляти за номером "101".

"За даними УкрГідрометцентру, 19-21 червня у більшості північних, західних та східних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попередили рятувальники.

За даними синоптиків, на вихідних в центральних областях спека досягне +32, але дощі ще будуть на заході України.

Зазначимо, на українців чекають довгі вихідні. Додатковим вихідним, зокрема, буде 21 червня. Адже 20 червня в Україні відзначають релігійне свято Трійцю, а отже вихідний автоматично переноситься на понеділок.