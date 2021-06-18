ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцев впереди ждут два длинных выходных подряд

Новина українською →
Пятница 18 июня 2021 14:13
Украинцев впереди ждут два длинных выходных подряд Фото: украинцев ждут еще шесть выходных до конца июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Украинцев впереди ждут два длинных выходных. Отдыхать будем дважды по три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Первый дополнительный выходной будет 21 июня. Ведь 20 июня в Украине отмечают религиозный праздник Троицу, а значит выходной автоматически переностится на понедельник.

Стоит отметить, что дата Троицы не постоянна, ее празднуют на 50 день после Пасхи.

Кроме того, День Конституции в этом году приходится на понедельник. Согласно законодательству, этот день нерабочий. Поэтому на следующих выходных будем отдыхать три дня подряд - 26, 27 и 28 июня.

Ранее синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные - 19-21 июня.

РБК-Украина писало, что в июле украинцев ждут 9 выходных дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Троица выходные
NEWS
Ливень затопил улицы Днепра
Ливень затопил улицы Днепра
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами