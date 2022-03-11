Украинцев предупредили о рассылке фейковых писем якобы от имени госорганов Украины

Среди украинцев распространяют фейковые письма от имени государственных органов Украины с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.

"Если вы получали или открывали указанное письмо, немедленно сообщите на почту cert@cert.gov.ua", - говорится в сообщении.

Сообщается, что запуск загруженного файла "one.exe" приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

Однако этот файл запускает загрузчик "alt.exe", устанавливающий ряд файлов.

В теле письма имеется ссылка на веб-сайт "hxxps://forkscenter[.]fr/", с которого предлагается загрузить "критические обновления" в виде файла "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" размером около 60МБ.

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