Українців попередили про розсилку фейкових листів нібито від імені держорганів України

Серед українців поширюють фейкові листи від імені державних органів України з інструкціями щодо підвищення рівня інформаційної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв’язку.

"Якщо ви отримували або відкривали зазначений лист негайно повідомте на пошту cert@cert.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що запуск завантаженого файла "one.exe" призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Однак, цей файл запускає завантажувач "alt.exe", який встановлює низку файлів.

Зазначається, що в тілі листа є посилання на веб-сайт "hxxps://forkscenter[.]fr/", з якого пропонується завантажити "критичні оновлення" у вигляді файлу "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" розміром близько 60МБ.

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