ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Для украинцев открыты 45 стран, - МИД

Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на сегодня для украинцев открыты границы 45 стран мира. Добавились еще Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в некоторые страны можно въехать свободно, в некоторые - при условии соблюдения правил.

"Пока открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран", - отметил министр.

Самые читаемые новости

Кулеба отметил, что готовится к закрытию границ Испания. Также Украина закрыла свои границы до 28 сентября.

"Этот тренд, который был в начале пандемии, возобновляется. Потому что страны должны думать не только о здоровье своих граждан, но и тех, кто путешествует", - заявил он.

Однако, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет ряд рейсов.

Причиной тому есть то, что Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины границастраны