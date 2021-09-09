Для украинцев открыты 133 страны мира, это количество будет расти, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев сейчас открыты границы 133 стран мира. Эта цифра будет расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины при разных условиях открыты границы 133 стран мира. Где-то необходимо предъявить подтверждающие документы о полный курс вакцинации от коронавируса, где достаточно отрицательного результата ПЦР, экспресс или антиген теста на COVID...Так, вы можете ехать в 133 страны мира и эта цифра будет продолжать расти", - рассказал Кулеба.