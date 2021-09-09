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Для українців відкриті 133 країни світу, ця кількість буде зростати, - Кулеба

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 11:24
Для українців відкриті 133 країни світу, ця кількість буде зростати, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для українців наразі відкриті кордони 133 країн світу. Ця цифра буде зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС.

"Станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу. Десь необхідно пред’явити підтверджуючі документи про повний курс вакцинації від коронавірусу, десь достатньо негативного результату ПЛР, експрес чи антиген тесту на COVID...Так, ви можете їхати до 133 країн світу і ця цифра продовжуватиме зростати", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, глава МЗС також заявив, що з 9 вересня 2021 року Польща відкрила свої кордони для українських туристів.

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