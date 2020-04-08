Украинцев из Непала эвакуировал немецкий самолет

Граждан Украины, которые застряли в Непале из-за пандемии коронавируса, эвакуировал немецкий самолет. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Германии.

Сообщается, что министры иностранных дел Украины и Германии - Дмитрий Кулеба и Хайко Маас - договорились об эвакуации украинцев из Непала немецким самолетом. Сегодня утром из этой страны вылетели 18 граждан Украины.

Также сообщается, что самолет будет следовать по маршруту Катманду - Доха - Мюнхен. После этого украинцы смогут вернуться на родину транзитом через Минск.

"Сегодняшняя эвакуация стала первой в рамках договоренностей между министрами иностранных дел Украины и Германии, мы также надеемся на дальнейшее успешное взаимодействие", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила эвакуировать застрявших в Непале граждан Украины. При этом в министерстве иностранных дел заявляли, что прорабатывают все варианты.

Сегодня стало известно, что из Украины пытались выехать семь нарушителей карантина.