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Из Украины пытались выехать семь нарушителей самоизоляции

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 15:31
Из Украины пытались выехать семь нарушителей самоизоляции
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) за прошедшие сутки, 7 апреля, выявила семь человек, которые пытались покинуть территорию страны, нарушивши карантинные правила самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как отметили пограничник, большинство из них остановили во время выезда в Польшу на границе во Львовской области. Трое из семи человек пробыли на самоизоляции лишь один день.

"Четверо из семи нарушителей прибыли в пункт пропуска "Краковец" во Львовской области. Трое из них - два мужчины и одна женщина - ехали одним автомобилем. Во время проверки по базам данных, выяснилось, что эти лица лишь 6 апреля приехали в Украину из-за границы. Тогда, в пункте пропуска все они подписали согласие и должны были находиться на добровольной самоизоляции до 20 апреля, но уже через сутки снова оказались на границе", - сообщили пограничники.

В отношении нарушителей карантина полиция составила административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП.

Всего на границе Украины уже выявлено около 30 человек, нарушивших правила самоизоляции. За нарушение правил карантина грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что в Херсонской области из пункта обсервации сбежали 15 граждан. Большинство беглецов - из Западной Украины и из Днепропетровской области.

Также сообщалось, что в Киеве за нарушение карантинных ограничений выписали штрафы на 91,8 тысяч гривен. Всего правоохранители составили 574 административных протокола за нарушение карантина и открыли 4 уголовных производства.

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