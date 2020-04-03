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Российская авиакомпания предложила эвакуировать украинцев из Непала

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 11:21
Российская авиакомпания предложила эвакуировать украинцев из Непала
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

МИД изучает все логистические вопросы для эвакуации украинцев

Российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила эвакуировать застрявших в Непале из-за пандемии коронавируса граждан Украины. Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская сторона изучает все логистические возможности, чтобы граждане вернулись в Украину.

"Прозвучало предложение от российской компании "Аэрофлот", чтобы наши граждане сели на борт ее самолета. По моей информации, местное консульство России требует для этого официальной ноты от украинского", - отметил Кулеба.

Он также объяснил сложность эвакуации украинцев из Непала тем, что он находится слишком далеко и сложно проработать маршрут для транзита. При этом украинцы в Непале могут воспользоваться программой "Защита".

Напомним, ранее сообщалось, что за границей в больницах с диагнозом коронавирус находятся 34 гражданина Украины.

До этого глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко предложил брать на военную службу вернувшихся в Украину трудовых мигрантов. По его словам, на сегодня есть недобор в 10 тысяч человек. Кроме того, проблемы с комплектацией есть и в Министерстве обороны.

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