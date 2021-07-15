Для украинцев могут ввести онлайн-прописку: Рада приняла закон за основу

Верховная рада приняла законопроект об онлайн-прописке украинцев. Народные депутаты поддержали в первом чтении проект закона №5463.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовал 251 нардеп.
Закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме. В документе объясняется разница между понятиями.
Согласно проекту, место проживания декларируется в:
А место проживания можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.
В законе прописан перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места жительства.
Запрещается требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, нежели предусмотренных этим законопроектом, документов.
В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что принятый проект закона окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.
"Вместо хождения по нескольким учреждениях и месяца ожидания - 10 минут на заполнение заявления и сутки на его обработку. Также регистрация не будет влиять на жизненные ситуации вроде оформления пенсии или получения медицинской помощи", - заверили в министерстве.
Воспользоваться услугой очень легко. На портале "Дия" гражданин может выбрать пункт "Регистрация места проживания" и заполнить заявление.
"Владелец жилья, где вы живете, подтвердит запрос и позволит зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена в течение суток", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в конце июня комитет по правам человека рекомендовал ВР принять законопроект об онлайн-прописке украинцев.
Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Раде разрешить украинцам получать прописку онлайн и убрать из их паспортов штамп о месте проживания, что предусмотрено в законопроекте №5463.