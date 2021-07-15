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Для українців можуть ввести онлайн-прописку: Рада схвалила закон за основу

Автор: Юлія Струк

Верховна рада ухвалила законопроект про онлайн-прописку українців. Народні депутати підтримали за основу проект закону №5463.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 251 нардеп.

Закон вводить декларацію і реєстрацію місця проживання в електронній формі. У документі пояснюється різниця між поняттями.

Згідно із проектом, місце проживання декларується у:

  • житлі, яке знаходиться у приватній власності;
  • житлі, призначеному для короткотермінового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованому соціальному закладі, стаціонарному соціально-медичній установі і т.п.).

А місце проживання можна зареєструвати в житлі комунальної власності, що підлягає приватизації, і в службовому житлі.

У законі прописаний перелік усіх необхідних документів і відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання.

Забороняється вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.

У Міністерстві цифрової трансформації підкреслили, що ухвалений проект закону остаточно скасує "штамп про прописку" та паперову довідку про місце проживання до ID-картки.

"Замість ходіння по декількох установах та місяця очікування - 10 хвилин на заповнення заяви та доба на її опрацювання. Також реєстрація не буде впливати на життєві ситуації на кшталт оформлення пенсії чи отримання медичної допомоги", - запевнили у міністерстві.

Скористатися послугою дуже легко. На порталі "Дія" громадянин може обрати пункт "Реєстрація місця проживання" та заповнити заяву.

"Власник житла, де ви мешкаєте, підтвердить запит та дозволить зареєструватися у житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання автоматично з'являться у реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично. Послуга буде надана протягом однієї доби", - поінформували у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці червня комітет з прав людини рекомендував ВР прийняти законопроект про онлайн-прописку українців.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Раді дозволити українцям отримувати прописку онлайн і прибрати з їх паспортів штамп про місце проживання, що передбачено в законопроекті №5463.

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