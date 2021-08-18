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Сменить прописку можно без военкомата: кто может воспользоваться услугой

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Украина, Среда 18 августа 2021 15:38
Сменить прописку можно без военкомата: кто может воспользоваться услугой Фото: для военнообязанных упростили процедуру смену прописки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине упростили процедуру смены прописки для военнообязанных. Изменить место регистрации можно без визита в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Минцифра впервые в истории присоединилась к реестру военнообязанных. Это касается тех людей, которые внесены в этот реестр и у кого все документы в порядке", - написал он.

Как работает процедура

По заявке человека "Дия" делает запрос в реестр военнообязанных. Данные о новом месте регистрации после его изменения автоматически передаются для изменения учета из старого военкомата в новый.

Кто может воспользоваться услугой

Пока услуга работает в семи городах - Киев, Харьков, Ровно, Луцк, Кривой Рог, Мариуполь и Винница.

Она доступна для владельцев ID-карт. Новая регистрация будет отображаться в "Дие" - во внутреннем или загранпаспорте.

Федоров отметил, если гражданин не имеет военного билета, то сходить в военкомат для его оформления все же придется.

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