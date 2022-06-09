У украинцев могут возникнуть проблемы с газом: глава ГТС назвал причину и выход из ситуации

По его словам, "Газпром" нарушает собственное обязательство поставлять 40 млрд м3 в год через Украину. За полгода он не превысит 13-14 млрд м3, что означает недоснабжение в ЕС 6-7 млрд м3 за первое полугодие.

"Газпром" не платит в полном объеме за транзит, отказался перенести объемы с захваченной точки Сохрановка на точку Суджа. И "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" готовятся к арбитражам с "Газпромом". Но де-факто "Газпром" значительно снизил плату за транзит", - говорит Макогон.

Поэтому, утверждает гендиректор ГТС, существуют значительные риски полного прекращения транзита через Украину уже до конца этого года.

"А отсутствие транзита значительно увеличивает риски уничтожения объектов ГТС агрессором, что значительно усложнит поставки газа населению Украины. Остановка "Северного потока-1" значительно усилит переговорную позицию Украины и усилит ее энергетическую безопасность", - заверил он.