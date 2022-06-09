В українців можуть виникнути проблеми з газом: голова ГТС назвав причину та вихід із ситуації

За його словами, "Газпром" порушує власне забов’язання постачати 40 млрд м3 на рік через Україну. За півроку він не перевищить 13-14 млрд м3, що означає недопостачання до ЄС 6-7 млрд м3 за перше півріччя.

"Газпром" не сплачує в повному обсязі за транзит, відмовився перенести обсяги з захопленої точки Сохранівка на точку Суджа. І "Оператор ГТС України", і "Нафтогаз" готуються до арбітражів з "Газпромом". Але де-факто "Газпром" значно зменшив плату за транзит", - каже Макогон.

Тому, запевняє гендиректор ГТС, існують значні ризики повного припинення транзиту через Україну вже до кінця цього року.

"А відсутність транзиту значно збільшує ризики знищення об’єктів ГТС агресором, що значно ускладнить постачання газу населенню України. Зупинка "Північного потоку - 1" значно посилить переговорну позицію України та посилить її енергетичну безпеку", - запевнив він.