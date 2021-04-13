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Украинцев могут обеспечить доступным жильем: Рада одобрила закон за основу

Автор: Юлия Струк

В Украине появится единая организация с необходимым ресурсом, чтобы продолжить программы обеспечения жильем украинцев. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5308.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 263 нардепа.

Документ гласит, что Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").

Указано, что ГИУ действует на рынке ипотечного кредитования Украины с 2004 года.

В 2020 году на выполнение задания президента по реализации программы "Доступная ипотека" создали ЧАО "Укрфинжилье".

Ранее в партии "Слуга народа" заявляли, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тысяч ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тысяч квартир для передачи их в финансовый лизинг.

Отметим, сегодня на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, поддержки государства ожидают также 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса.

Что предлагает закон

Документ излагает в новой редакции статью 30 закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Предусмотрено, что Министерство финансов должно осуществить выпуски облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением в порядке, определенном правительством, в государственную собственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ЧАО "Укрфинжилье".

"В связи с этим предусмотрены изменения в приложение № 2 к закону о бюджете в части увеличения планового показателя государственных внутренних заимствований на 20 млрд грн и предусмотрения в этой сумме планового показателя приобретение ценных бумаг по общему фонду госбюджета", - указано в пояснительной записке.

Таким образом в бюджете на этот год предельный объем государственного долга возрастет на 20 млрд гривен.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил, что кредитный бум в Украине наступит, когда ставки по кредитам, в том числе ипотечным, снизятся до 5% годовых. Он заверил, что это обязательно произойдет.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых.

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