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Украинцев в Крыму призывают избегать принудительной мобилизации

Фото: украинцев в Крыму призывают избегать принудительной мобилизации (Униан)
Автор: Евгений Прокопенко

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призывает граждан в Крыму саботировать мобилизацию, к которой готовится РФ на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в АР Крым.

"Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют заставлять воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу. Призываем наших граждан во временно оккупированном Крыму сделать все возможное, чтобы избежать любого участия в военных формированиях страны-агрессора. Саботируйте решения оккупантов! Если вы все же не сможете избежать мобилизации и вас будут привлекать к участию в войне, то при первой же возможности сдавайтесь в плен", - сказано в сообщении Представительства президента Украины в АРК.

По информации ведомства, на днях на ресурсах оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Крыму появился указ так называемого "главы Республики Крым", которым создана так называемая "призывную комиссию по мобилизации граждан в Республике Крым" в новом составе, утверждены положение о ней и поручено создать в муниципальных районах и городских округах соответствующие комиссии низшего уровня.

Такие шаги оккупационной администрации свидетельствуют, что Российская Федерация готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории.

Напомним, россияне пустили воду из Днепра в Херсонской области до оккупированного полуострова Крым.

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