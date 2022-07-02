Россия ворует воду из Днепра для подачи в Крым: какие убытки это приносит Украине

Россияне пустили воду из реки Днепр, что в Херсонской области, в оккупированный полуостров Крым. Это принесло Украине уже около 4 млрд гривен ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС-Украина .

Отмечается, что россияне за несколько недель после захвата Херсонской области смогли быстрыми темпами обеспечить подачу воды в Крым. Хотя, по словам директора института водных проблем и мелиорации национальной академии наук Украины Михаила Яцюка, это произошло с существенным нарушением технологических требований.

"Им это удалось. Несмотря на нарушения, несмотря на то, что это приведет к различным негативным явлениям, в том числе разрушению стенок канала, но они это сделали", - сказал он.

Украинская экологическая инспекция отмечает, что россияне уже воруют воду из канала в значительных масштабах. Водозабор достигает 50 кубометров в секунду, а убытки за ее самовольное использование составляют около 32,6 млн гривен в сутки.

Так, за 125 дней полномасштабной войны Россия задолжала уже примерно 4 млрд гривен. При этом заместитель председателя государственного водного агентства Игорь Гопчак говорит, что это очень приблизительные цифры.