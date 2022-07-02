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Россия ворует воду из Днепра для подачи в Крым: какие убытки это приносит Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 22:15
Россия ворует воду из Днепра для подачи в Крым: какие убытки это приносит Украине Фото: Россия ворует воду из Днепра для подачи в Крым (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне пустили воду из реки Днепр, что в Херсонской области, в оккупированный полуостров Крым. Это принесло Украине уже около 4 млрд гривен ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС-Украина.

Отмечается, что россияне за несколько недель после захвата Херсонской области смогли быстрыми темпами обеспечить подачу воды в Крым. Хотя, по словам директора института водных проблем и мелиорации национальной академии наук Украины Михаила Яцюка, это произошло с существенным нарушением технологических требований.

"Им это удалось. Несмотря на нарушения, несмотря на то, что это приведет к различным негативным явлениям, в том числе разрушению стенок канала, но они это сделали", - сказал он.

Украинская экологическая инспекция отмечает, что россияне уже воруют воду из канала в значительных масштабах. Водозабор достигает 50 кубометров в секунду, а убытки за ее самовольное использование составляют около 32,6 млн гривен в сутки.

Так, за 125 дней полномасштабной войны Россия задолжала уже примерно 4 млрд гривен. При этом заместитель председателя государственного водного агентства Игорь Гопчак говорит, что это очень приблизительные цифры.

Как сообщалось, высокопоставленные чиновники США считают, что в РФ нет достаточного количества сил для полного контроля оккупированной территории Херсонской области.

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