Українців в Криму закликають уникати примусової мобілізації

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликає громадян у Криму саботувати мобілізацію, до якої готується РФ на тимчасово окупованій території.

"Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу. Закликаємо наших громадян у тимчасово окупованому Криму зробити все можливе, аби уникнути будь-якої участі у військових формуваннях країни-агресора. Саботуйте рішення окупантів! Якщо ви все ж не зможете уникнути мобілізації і вас залучатимуть до участі у війні, то за першої ж нагоди здавайтеся в полон", - сказано в повідомленні Представництва президента України в АРК.

За інформацією відомства, днями на ресурсах окупаційної адміністрації РФ у тимчасово окупованому Криму з’явився указ так званого "глави Республіки Крим", яким створено так звану "призовну комісію з мобілізації громадян у Республіці Крим" у новому складі, затверджено положення про неї та доручено створити в муніципальних районах та міських округах відповідні комісії нижчого рівня.

Такі кроки окупаційної адміністрації свідчать, що Російська Федерація готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території.