Украинцев в июле ждет максимальное количество рабочих дней

В июле 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 23 рабочих и 8 выходных дней. В июле не будет ни одного официального праздничного дня.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Таким образом, в июле будет максимальное количество рабочих дней для одного месяца.

Несмотря на отсутствие официальных выходных, в июле будут отмечаться такие праздники:

2 июля - День работника налоговой службы Украины

12 июля - День рыбака

16 июля - День бухгалтера

26 июля - День работников торговли

28 июля - День крещения Киевской Руси-Украины

30 июля - 3 августа - Курбан-байрам

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).