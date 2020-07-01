Украинцев в июле ждет максимальное количество рабочих дней

В самом жарком месяце года будет 23 рабочих дня
В июле 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 23 рабочих и 8 выходных дней. В июле не будет ни одного официального праздничного дня.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Таким образом, в июле будет максимальное количество рабочих дней для одного месяца.
Несмотря на отсутствие официальных выходных, в июле будут отмечаться такие праздники:
Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.
Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
Автор: Александр Белоус