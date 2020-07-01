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Украинцев в июле ждет максимальное количество рабочих дней

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В самом жарком месяце года будет 23 рабочих дня

В июле 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 23 рабочих и 8 выходных дней. В июле не будет ни одного официального праздничного дня.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Таким образом, в июле будет максимальное количество рабочих дней для одного месяца.

Несмотря на отсутствие официальных выходных, в июле будут отмечаться такие праздники:

  • 2 июля - День работника налоговой службы Украины
  • 12 июля - День рыбака
  • 16 июля - День бухгалтера
  • 26 июля - День работников торговли
  • 28 июля - День крещения Киевской Руси-Украины
  • 30 июля - 3 августа - Курбан-байрам

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Автор: Александр Белоус

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