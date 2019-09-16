Украинцев в Греции предупреждают о штормовом ветре и пожаре

Посольство Украины в Греческой Республике предупреждает граждан о необходимости быть осторожными в связи со штормовым ветром и пожарами в Греции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу диппредставительства.

Сообщается, что в связи с мощными ветрами 6-8 баллов, штормовым предупреждением в большинстве регионов Греции четвертого режима пожарной опасности, Посольство Украины в Греческой Республике рекомендует гражданам Украины находиться в безопасных местах.

"В связи с мощными ветрами 6-8 баллов, штормовым предупреждением и объявлением 15 сентября 2019 г. в большинстве регионов Греции четвертого режима пожарной опасности, Посольство Украины в Греческой Республике рекомендует гражданам Украины находиться в безопасных местах с точки зрения пожарной безопасности, отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в расписании движения транспорта", - говорится в сообщении

В Посольстве обращают внимание украинцев, которые находятся в Греции, на то, что состояние "боевой готовности", что соответствует четвертой категории опасности, объявлен в регионе Аттики, Центральной Греции, отдельных районах полуострова Пелопоннес (Корінфії, Арголиды, Лаконии), на Северо-Эгейских островах, Кикладских островах, Крите. Пожарные команды и все силы гражданской обороны находятся в состоянии боевой готовности.

Напомним, Багамы надвигается новый ураган. Шторм постепенно усиливается и превратится в ураган через два или три дня.

Как сообщало РБК-Украина, ураган "Дориан" разрушил свыше 13 тысяч домов на Багамских островах. Он обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября, скорость ветра достигала 298 км/ч. Потом стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США до Канады, нанося существенный ущерб. В Канаде из-за урагана "Дориан" почти 500 тыс. человек остались без электричества.