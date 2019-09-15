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На Багамы надвигается новый ураган

Новости » Общество    15.09.2019 - 05:18
На Багамы надвигается новый ураган
Иллюстративное фото (pixabay.com/tpsdave)

Шторм постепенно усиливается и превратится в ураган через два или три дня

Тропическая депрессия, находящаяся сейчас в районе Багамских островов, усилилась до тропического шторма, которому присвоили имя "Умберто". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что в ближайшие дни шторм может усилиться до уровня урагана.

Приход «Умберто» заставил власти островов приостановить спасательную и восстановительную операции, а также закрыть аэропорты на Багамах, которые совсем недавно подверглись разрушительному воздействию со стороны урагана "Дориан".

"Дориан" в момент выхода на территорию Багамских островов, две недели назад, был ураганом пятой категории и стал одним из самых разрушительных штормов, которые когда-либо обрушивались на этот регион.

Предупреждение о тропическом шторме выпустили для всей северо-восточной части Багамских островов, за исключением острова Андрос. Это означает, что тропический шторм ожидается на этих территориях в течение ближайших 36 часов.

По данным агентства, шторм находится в 365 км к востоку - юго-востоку от Фрипорта (остров Гранд-Багама), и движется в направлении северо-запада со скоростью почти 9 км в час. К воскресенью шторм развернется в направлении севера – северо-запада. Ожидается, что шторм пройдет очень близко к северо-западным Багамам в субботу, а в воскресенье пройдет мимо побережья Флориды.

Максимальная скорость ветра в центре шторма достигла 65 км в час, шторм постепенно усиливается и превратится в ураган через два или три дня.

Ранее сообщалось, что в результате мощного урагана "Дориан", который несколько дней подряд бушевал на Багамах, пропавшими без вести числятся 2,5 тысячи человек и еще более 50 погибли.

Напомним, ураган "Дориан" разрушил свыше 13 тысяч зданий на Багамских островах. Он обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября, скорость ветра достигала 298 км/ч. Потом стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США до Канады, нанося существенный ущерб. В Канаде из-за урагана "Дориан" почти 500 тыс. человек остались без электричества.

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