Українців з Французького легіону відпускають на захист батьківщини в повній бойовій екіпіровці

Українці з Французького іноземного легіону зможуть відправитися на батьківщину в повній бойовій екіпіровці, щоб долучитися до оборони від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Так, Центр підтверджує таку можливість для легіонерів українців.

"Французький іноземний легіон, який складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які хочуть захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування", - йдеться в повідомленні.

Раніше, президент Володимир Зеленський оголосив про створення інтернаціонального легіону-окремого підрозділу для іноземних добровольців, які хочуть стати на захист України, проти якої веде війну Росія.

Глава української держави також повідомив, що країна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців. "Так що в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтесь, варвари!" - написали в ЗСУ.