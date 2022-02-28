ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців з Французького легіону відпускають на захист батьківщини в повній бойовій екіпіровці

Новость на русском →
Понеділок 28 лютого 2022 07:55
Українців з Французького легіону відпускають на захист батьківщини в повній бойовій екіпіровці Фото: французький іноземний легіон (militarytimes.com)
Автор: Володимир Костирін

Українці з Французького іноземного легіону зможуть відправитися на батьківщину в повній бойовій екіпіровці, щоб долучитися до оборони від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Так, Центр підтверджує таку можливість для легіонерів українців.

"Французький іноземний легіон, який складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які хочуть захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування", - йдеться в повідомленні.

Раніше, президент Володимир Зеленський оголосив про створення інтернаціонального легіону-окремого підрозділу для іноземних добровольців, які хочуть стати на захист України, проти якої веде війну Росія.

Глава української держави також повідомив, що країна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців. "Так що в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтесь, варвари!" - написали в ЗСУ.

Нагадаємо, що Данія дозволила своїм добровольцям воювати за Україну проти Росії.

Також ми писали, що в додатку "Дія" з'явилася можливість переказати кошти для підтримки української армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна