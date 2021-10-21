Украинцев на этой неделе ждет рабочая суббота

В этот день должны работать все государственные учреждения. В то же время частные предприятия могут устанавливать свой график работы. Межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут проводиться датой этого дня - 23 октября.

Кабмин перенес рабочий день в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины. Благодаря этому на прошлой неделе в Украине было четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября.

Это последний перенос рабочих дней в этом году. Всего в этом году их было три.