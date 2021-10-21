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Українців цього тижня чекає робоча субота

Автор: Олександр Білоус

Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, субота, 23 жовтня, буде робочою. У цей день треба буде відпрацювати за п'ятницю, 15 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду.

У цей день повинні працювати всі державні установи. У той же час приватні підприємства можуть встановлювати свій графік роботи. Міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ будуть проводитися датою цього дня - 23 жовтня.

Кабмін переніс робочий день у зв'язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України. Завдяки цьому минулого тижня в Україні було чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня.

Це останнє перенесення робочих днів цього року. Всього цього року їх було три.

Відзначити, Кабінет Міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.

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