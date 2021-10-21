Українців цього тижня чекає робоча субота

У цей день повинні працювати всі державні установи. У той же час приватні підприємства можуть встановлювати свій графік роботи. Міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ будуть проводитися датою цього дня - 23 жовтня.

Кабмін переніс робочий день у зв'язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України. Завдяки цьому минулого тижня в Україні було чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня.

Це останнє перенесення робочих днів цього року. Всього цього року їх було три.