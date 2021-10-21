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Украинцев на этой неделе ждет рабочая суббота

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Украина, Четверг 21 октября 2021 15:55
Украинцев на этой неделе ждет рабочая суббота Фото: в Украине 23 октября будет рабочая суббота (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, суббота, 23 октября, будет рабочей. В этот день надо будет отработать за пятницу, 15 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства.

В этот день должны работать все государственные учреждения. В то же время частные предприятия могут устанавливать свой график работы. Межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут проводиться датой этого дня - 23 октября.

Кабмин перенес рабочий день в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины. Благодаря этому на прошлой неделе в Украине было четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября.

Это последний перенос рабочих дней в этом году. Всего в этом году их было три.

Украинцев на этой неделе ждет рабочая суббота

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.

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