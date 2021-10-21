ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Українців цього тижня чекає робоча субота

Новость на русском →
Україна, Четвер 21 жовтня 2021 15:55
Українців цього тижня чекає робоча субота Фото: в Україні 23 жовтня буде робоча субота (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, субота, 23 жовтня, буде робочою. У цей день треба буде відпрацювати за п'ятницю, 15 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду.

У цей день повинні працювати всі державні установи. У той же час приватні підприємства можуть встановлювати свій графік роботи. Міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ будуть проводитися датою цього дня - 23 жовтня.

Кабмін переніс робочий день у зв'язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України. Завдяки цьому минулого тижня в Україні було чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня.

Це останнє перенесення робочих днів цього року. Всього цього року їх було три.

Українців цього тижня чекає робоча субота

Відзначити, Кабінет Міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
NEWS
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
DAILY
Вакцинуйся або плати. Що відбувається на вокзалах Києва після початку локдауну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Вакцинуйся або плати. Що відбувається на вокзалах Києва після початку локдауну