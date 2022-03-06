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Украинцев не будут штрафовать за неуплаченную вовремя коммуналку в условиях военного положения

Автор: Светлана Мащенко

В условиях военного положения украинцам не будут насчитывать и взимать штрафы в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги, а также не будут приостанавливать предоставлять услуги в случае задолженности.

Об этом сообщили во фракции "Слуга народа".

"Правительство Украины оперативно реагирует на вызовы и принимает решения в условиях новых реалий. Люди не должны нести дополнительное финансовое бремя. Поэтому правительство приняло решение запретить начисления и взыскания штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", - заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.

Ранее в сети распространялась информация о том, что якобы аннулировали платежи за коммунальные услуги, кредиты, мобильную связь. Однако это оказалось фейком.

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