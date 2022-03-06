Українців не будуть штрафувати за несплачену вчасно комуналку під час воєнного стану

В умовах воєнного стану українцям не нараховуватимуть та не стягуватимуть штрафи у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги, а також не будуть призупиняти надавати послуги в разі заборгованості.
Про це повідомили у фракції "Слуга народу".
"Уряд України оперативно реагує на виклики та приймає рішення в умовах нових реалій. Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар. Відтак уряд прийняв рішення заборонити нарахування та стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", - заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Також заборонено припиняти надання комунальних послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.
Раніше в мережі поширювалася інформація про те, що нібито анулювали платежі за комунальні послуги, кредити, мобільний зв‘язок. Однак це виявилося фейком.
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