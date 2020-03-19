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За українцями до Польщі відправлять додатковий поїзд

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 11:46
За українцями до Польщі відправлять додатковий поїзд
Ілюстративне фото (facebook.com/dpuzshk)

У розкладі з'явився потяг на 20 березня з відправленням о 02:30

Для евакуації українців з Польщі через пандемію коронавірусу в Перемишль (Пшемисль) відправлять додатковий поїзд. Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, на 20 березня відкрито продаж квитків на чотири спеціальні поїзди з Польщі. Квитки можна придбати виключно на сайті "Укрзалізниці". Зокрема, у розклад додали поїзд №717/718, який відправляється з Перемишля до 02:30 і прибуває до Києва о 10:30.

За українцями до Польщі відправлять додатковий поїзд

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" скоротила кількість поїздів для евакуації українців з Польщі, так як станом на ранок 19 березня була оприлюднена інформація про три потяги, хоча в українському МЗС напередодні анонсували запуск чотирьох поїздів.

Раніше представництво України при ЄС звернулося до Європейської комісії з проханням не застосовувати санкції до громадян України, які не встигають вчасно повернутися до країни. Передбачається, що це питання розглянуть на терміновій зустрічі країн-учасниць ЄС. Зазначимо, до цього повідомлялося, що Україна евакуює близько 35 тис. співвітчизників.

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