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УЗ сократила число поездов для эвакуации украинцев из Польши

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 11:25
УЗ сократила число поездов для эвакуации украинцев из Польши
Иллюстративное фото (facebook.com/dpuzshk)

За украинцами в Перемышль завтра отправятся три поезда

Для эвакуации украинцев из Польши из-за пандемии коронавируса "Укрзализныця" 20 марта отправит не четыре, а три поезда. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что 20 марта 2020 "Укрзализныця" отправит поезда класса "Интерсити+" для вывоза граждан Украины из Перемышля, которые не могут самостоятельно пересечь границу из-за закрытия польской границы.

Таким образом, 20 марта из Перемышля в Киев отправятся поезда:

  • №715 / 716 - 706/705 (отправление в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта)
  • №709 / 710 (отправление в 10:18, прибытие в Киев в 19:26)
  • №705 / 706 - 716/715 (отправление в 13:10, прибытие в Киев в 22:17)

В Перемышль поезда отправятся без пассажиров, билеты на поезд уже можно приобрести через онлайн-систему.

Напомним, вчера посол Украины в Польше Андрей Дещица опубликовал график спецпоездов из Польши на 20 марта. Предполагалось, что их будет четыре, ориентировочная стоимость билета на поезд составляет 700 гривен за "второй класс" и 1000 гривен за "первый класс".

Ранее также стало известно, что эвакуация украинцев из Кипра запланирована на 20 марта.

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