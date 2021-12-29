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Украинцам запретят передвигаться по стране. Кабмин готовит план на случай военного положения

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил Порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение. В решении военных должно быть обоснование запрета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заседание правительства 29 декабря, которое транслировалось в Youtube.

Согласно документу, запрет или ограничение вводится военным командованием на основании указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

В решении указываются обстоятельства, которые сложились в Украине или в отдельных ее местностях и неблагоприятные факторы военного характера, создающие угрозу для населения и существенно снижающие уровень обеспечения его жизнедеятельности.

В решении также указываются:

  • обоснование необходимости введения запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц;
  • сроки введения запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц;
  • перечень лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места пребывания или места жительства;
  • населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение на выбор места пребывания или места жительства лиц;
  • другие меры, заключающиеся в обеспечении выполнения указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Напомним, в конце ноября 2021 года за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступали 32,8% украинцев. Не поддерживали такой шаг - 58,1%.

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Кабинет Министров Украины