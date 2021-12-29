Українцям заборонять пересуватися країною. Кабмін готує план на випадок воєнного стану

Кабінет міністрів України затвердив Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан. У рішенні військових повинно бути обґрунтування заборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням засідання уряду 29 грудня, яке транслювалося в Youtube.
Згідно з документом, запровадження заборони або обмеження здійснюється військовим командуванням на підставі указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
У рішенні зазначаються обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності.
У рішенні також зазначаються:
Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року за запровадження воєнного стану у відповідь на нарощення Росією військ уздовж кордону виступали 32,8% українців. Не підтримували це - 58,1%.