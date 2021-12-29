Українцям заборонять пересуватися країною. Кабмін готує план на випадок воєнного стану

Згідно з документом, запровадження заборони або обмеження здійснюється військовим командуванням на підставі указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

У рішенні зазначаються обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності.

У рішенні також зазначаються: