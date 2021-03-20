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Украинским гражданам запретили владеть землей в Крыму, - указ Путина

Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей. По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них граждане Украины.

Об этом сообщает РБК.

С 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.

Ограничения, в частности, введены в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Тогда же президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Отметим, на этот год запланирован первый международный саммит Крымской платформы.

Он запланирован на август. Как заявили в Министерстве иностранных дел, эта платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы.

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Новости Украины Владимир ПутинУкраинаКрым
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