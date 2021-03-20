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Українським громадянам заборонили володіти землею в Криму, - указ Путіна

Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Криму набув чинності указ про заборону іноземним громадянам володіти землею. Станом на квітень 2020 року, понад 11 тисяч ділянок, які підпадають під його дію, належали іноземцям, більшість з них громадяни України.

Про це повідомляє РБК.

З 20 березня іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам заборонено володіти землею в більшості районів Криму.

Обмеження, зокрема, введено в Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку. Під заборону не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах.

Тоді ж президент Володимир Путін підписав указ, згідно з яким більшість районів Криму були включені до переліку прикордонних територій, де іноземці не можуть володіти землею.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.

Зазначимо, на цей рік заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи.

Він запланований на серпень. Як заявили в Міністерстві закордонних справ, ця платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи.

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Новини України Володимир ПутінУкраїнаКрим
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