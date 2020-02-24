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Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Аргентине

Новости » Общество     24.02.2020 - 14:17
Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Аргентине
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Ранее украинцы могли находиться на территории Аргентины до 90 дней в течение календарного года

Украина вместе с Аргентинской Республикой вдвое увеличивают срок безвизового пребывания граждан на территории стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, с 14 марта 2020 года украинцам вдвое увеличивают срок безвизового пребывания в Аргентине, до 90 дней в течение 180 дней, аналогичное упрощение коснется аргентинских туристов в Украине.

Ранее украинцы могли находиться на территории Аргентины до 90 дней в течение календарного года.

Напомним, Кабинет министров утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса компании Research & Branding Group свидетельствуют, что по состоянию на май 2019 года половина украинцев (52%), никогда не были за границей. На момент начала действия безвизового режима в июне 2017 года за границей никогда не были около двух третей украинцев (69%), а в феврале 2018 года - 65%.

Также, по данным НБУ, украинские туристы за январь-сентябрь 2019 года потратили в странах Европейского союза 4,715 млрд долларов, что на 3,1% больше, чем год назад.

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