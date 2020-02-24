ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям збільшили термін безвізового перебування в Аргентині

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 14:17
Українцям збільшили термін безвізового перебування в Аргентині
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Раніше українці могли перебувати на території Аргентини до 90 днів протягом календарного року

Україна разом з Аргентинською Республікою удвічі збільшують строк безвізового перебування громадян на території країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, з 14 березня 2020 року українцям удвічі збільшують строк безвізового перебування в Аргентині, до 90 днів протягом 180 днів, аналогічне спрощення стосуватиметься аргентинських туристів в Україні.

Раніше українці могли перебувати на території Аргентини до 90 днів протягом календарного року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування компанії Research & Branding Group свідчать, що станом на травень 2019 року половина українців (52%), ніколи не були за кордоном. На момент початку дії безвізового режиму у червні 2017 року за кордоном ніколи не були близько двох третин українців (69%), а в лютому 2018 року - 65%.

Також, за даними НБУ, українські туристи за січень-вересень 2019 року витратили у країнах Європейського союзу 4,715 млрд доларів, що на 3,1% більше, ніж рік тому.

Україна запроваджує безвіз з острівною державою в Карибському морі Україна планує отримати ще один безвіз
Новини України Безвиз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся