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Украинцам станет сложнее заправляться в Венгрии: что известно

Фото: в Венгрии забронили заправлять авто с иностранными номерами (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам и другим иностранцам в Венгрии станет сложнее заправляться. Власти страны запретили АЗС продавать бензин владельцам авто с иностранными номерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербский телеканал РТС.

Новое правило начнет действовать уже с 27 мая. Машины с иностранной регистрацией не смогут получить бензин на автозаправках. Правительство объяснило, что таким образом будет бороться с "бензиновым туризмом", который угрожает безопасности поставок топлива.

Стоит отметить, что в Венгрии цены на топливо сейчас заморожены, поэтому иностранцы часто злоупотребляют данной возможностью.

Напомним, что Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в Украине. Премьер Виктор Орбан объяснил, что так страна "сможет оперативно реагировать на вызовы".

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бензинВенгрия