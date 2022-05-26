Украинцам станет сложнее заправляться в Венгрии: что известно

Украинцам и другим иностранцам в Венгрии станет сложнее заправляться. Власти страны запретили АЗС продавать бензин владельцам авто с иностранными номерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербский телеканал РТС.
Новое правило начнет действовать уже с 27 мая. Машины с иностранной регистрацией не смогут получить бензин на автозаправках. Правительство объяснило, что таким образом будет бороться с "бензиновым туризмом", который угрожает безопасности поставок топлива.
Стоит отметить, что в Венгрии цены на топливо сейчас заморожены, поэтому иностранцы часто злоупотребляют данной возможностью.
Напомним, что Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в Украине. Премьер Виктор Орбан объяснил, что так страна "сможет оперативно реагировать на вызовы".
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