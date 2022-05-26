Українцям стане складніше заправлятися в Угорщині: що відомо

Українцям та іншим іноземцям в Угорщині стане складніше заправлятися. Влада країни заборонила АЗС продавати бензин власникам авто з іноземними номерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербський телеканал РТС.
Нове правило почне діяти уже з 27 травня. Машини з іноземною реєстрацією не зможуть отримали бензин на автозаправках. Уряд пояснив, що таким чином буде боротися з "бензиновим туризмом", який загрожує безпеці постачання палива.
Варто зазначити, що в Угорщині ціни на паливо зараз заморожені, тому іноземці часто зловживають даною нагодою.
Нагадаємо, що Угорщина ввела надзвичайний стан через війну в Україні. Прем'єр Віктор Орбан пояснив, що так країна "зможе оперативно реагувати на виклики".
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