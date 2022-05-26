Українцям стане складніше заправлятися в Угорщині: що відомо

Українцям та іншим іноземцям в Угорщині стане складніше заправлятися. Влада країни заборонила АЗС продавати бензин власникам авто з іноземними номерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербський телеканал РТС .

Нове правило почне діяти уже з 27 травня. Машини з іноземною реєстрацією не зможуть отримали бензин на автозаправках. Уряд пояснив, що таким чином буде боротися з "бензиновим туризмом", який загрожує безпеці постачання палива.

Варто зазначити, що в Угорщині ціни на паливо зараз заморожені, тому іноземці часто зловживають даною нагодою.