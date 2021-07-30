Украинцам советуют воздержаться от отдыха в Турции из-за масштабных лесных пожаров

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Турцию. Речь идет о тех регионах, где бушуют лесные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
Лесные пожары бушуют в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла.
Есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис.
"С учетом непрогнозируемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", - говорится в сообщении.
В случае возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам можно обратиться на "горячие линии"
Ранее сообщалось, что в Турции от лесных пожаров пострадали более 40 населенных пунктов. Однако власть убеждает, что угрозы для курортов нет.