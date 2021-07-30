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Українцям радять утриматися від відпочинку в Туреччині через масштабні лісові пожежі

Автор: Инна Собора

Міністерство закордонних справ України рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок в Туреччину. Мова йде про ті регіони, де вирують лісові пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Лісові пожежі вирують в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об’єктів, зокрема, провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла.

Є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармаріс.

"З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів", - говориться в повідомленні.

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю, українцям можна звернутися на "гарячі лінії"

  • Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60
  • Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині від лісових пожеж постраждали понад 40 населених пунктів. Однак влада переконує, що загрози для курортів немає.

Нагадаємо, Україна відправила два пожежні літаки до Туреччини.

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