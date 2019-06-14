Украинцам советуют не участвовать в демонстрациях в Молдове

Иллюстративное фото (sputnik.md)

В посольстве Молдовы советуют украинцам соблюдать меры безопасности

Посольство Украины в Молдове советует украинцам не принимать участия в массовых акциях и демонстрациях в Молдове. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

В частности, в посольстве советуют украинцам соблюдать меры безопасности и следить за новостями в местных и международных СМИ.

"В связи с продолжающимися в Республике Молдова общественными акциями политического характера, запланированным проведением в воскресенье 16 июня массового шествия, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижение по центральным улицам города Кишинев, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях", - говорится в сообщении.

Отметим, что Министерство иностранных дел Украины одновременно называет премьер-министрами Молдовы бывшего главу украинского правительства Павла Филипа и главу нового правительства Майю Санду.

Глава украинского МИД Павел Климкин подчеркнул, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.