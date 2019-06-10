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Климкин назвал ситуацию в Молдове вероятной угрозой Украине

Новости » Политика    10.06.2019 - 18:34
Климкин назвал ситуацию в Молдове вероятной угрозой Украине
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач/РБК-Украина)

МИД отмечает, что Украина готова содействовать Молдове в решении существующих проблем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины. Об этом глава МИД написал в своем Facebook.

Министр отметил, что МИД Украины внимательно мониторит ситуацию в Молдове.

Климкин назвал ситуацию в Молдове вероятной угрозой Украине

"Завтра в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, отвечающий за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте. Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков... Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - подчеркнул он.

В МИД заверили, что готовы способствовать решению существующих проблем в Молдове.

"Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем. Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния", - заявили в министерстве.

Также в министерстве подчеркнули, что Молдова остается для Украины важным партнером.

"Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны. Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", - говорится в сообщении.

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